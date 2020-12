Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen hat in der Handball-Bundesliga einen Sieg im Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt nach klarer Halbzeitführung verspielt. Die Mannschaft von Trainer Martin Schwalb musste sich mit einem 31:31 zufriedengeben, nachdem sie zur Pause noch 19:13 in Führung gelegen hatte. Marius Steinhauser traf in der Schlusssekunde per Siebenmeter zum Ausgleich für die Gäste aus Flensburg.

Die Löwen haben an der Spitze nun 19:3 Punkte, Verfolger THW Kiel lauert mit 18:2 Zählern auf dem zweiten Rang, hat aber ein Spiel weniger auf dem Konto. Die Begegnung beim TuSEM Essen wurde verlegt, weil sich der Rekordmeister aufgrund von zwei Coronafällen in der Mannschaft in Quarantäne befindet.