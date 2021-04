Linksaußen Uwe Gensheimer wird dem zweimaligen deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen und Handball-Bundestrainer Alfred Gislason einige Wochen lang nicht zur Verfügung stehen.

Der Kapitän der Nationalmannschaft muss nach einer Menisukus-OP pausieren und fehlt damit voraussichtlich auch in den EM-Qualifikationsspielen in Bosnien-Herzegowina (29. April) und in Stuttgart gegen Estland (2. Mai).

Die Rhein-Neckar Löwen müssen unter anderem in den Viertelfinalspielen der European League am 13. und 20. April gegen den russischen Vertreter Medwedi Tschechow auf Gensheimer verzichten.