Handball-Bundesligist TVB Stuttgart muss voraussichtlich vier Wochen lang auf Nationaltorhüter Johannes Bitter verzichten. Der 38-Jährige, der im Sommer zum Zweitligisten HSV Hamburg wechselt, unterzog sich am Donnerstag in der Sportklinik Stuttgart einer Meniskus-Operation am rechten Knie.

Bitter wird Bundestrainer Alfred Gislason damit möglicherweise für die EM-Qualifikationsspiele in Bosnien-Herzegowina (29. April) und in Stuttgart gegen Estland (2. Mai) nicht zur Verfügung stehen. Beim TVB Stuttgart wird er vom slowenischen Nationaltorhüter Primoz Prost vertreten.