Die Personalsorgen beim Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen werden größer: Nach Linksaußen Uwe Gensheimer fällt nun auch Kreisläufer Jesper Nielsen wochenlang aus. Der schwedische Nationalspieler erlitt im Bundesligaspiel beim HSC Coburg am Sonntag einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Das teilten die Badener am Dienstag mit. Nationalmannschaftskapitän Gensheimer war in der vergangenen Woche am Meniskus operiert worden.

Ohne Gensheimer und Nielsen treten die Rhein-Neckar Löwen am Dienstagabend (18.45) zum Viertelfinal-Hinspiel der European League beim russischen Vertreter Medwedi Tschechow an.