Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht vor einem Neustart.

Bundestrainer Alfred Gislason hat am Montag seinen ersten DHB-Kader nominiert, seit der Isländer im Februar den Trainerjob von Christian Prokop übernommen hat. Für den Test am 13. März in Magdeburg gegen die Niederlande kommen im Vergleich zum Kader der Europameisterschaft vier Rückkehrer dazu, drei Spieler sind nicht mehr nominiert.

Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Steffen Weinhold (THW Kiel), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen) und Franz Semper (SC DHfK Leipzig) sind beim am 9. März startenden Lehrgang neu mit dabei. Paul Drux, David Schmidt und der verletzte Kapitän Uwe Gensheimer fehlen im Vergleich zur EM.

Die Pressekonferenz zum Nachlesen:

+++ Der weitere Fahrplan +++

Nach dem Lehrgang und dem Test gegen die Niederlande wird am 17. März der erweiterte 28er-Kader für das Olympia-Qualifikationsturnier nominiert, am 6. April steht dann der endgültige Kader fest.

Am 13. April trifft sich das DHB-Team zu einem weiteren Lehrgang in Berlin, wo auch das Turnier stattfindet.

Deutschland trifft dabei auf Schweden (17.4.), Slowenien (18.4.) und Algerien (19.4.), die besten zwei Teams qualifizieren sich für Tokio.

Das Handballturnier für Olympia wird dann am 25. April ausgelost, die Olympischen Spiele beginnen am 24. Juli.

+++ Der Kader im Überblick:

Tor: Johannes Bitter (TVB 1898 Stuttgart), Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (KS PGE Vive Kielce/ab 12. März)

Feld: Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Patrick Wiencek (THW Kiel), Tobias Reichmann (MT Melsungen), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Steffen Weinhold (THW Kiel), Marian Michalczik (TSV GWD Minden), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Kai Häfner (MT Melsungen), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Julius Kühn (MT Melsungen), Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf), Patrick Zieker (TVB 1898 Stuttgart)

+++ Wolff stößt erst zum Spiel dazu +++

Der deutsche Kader absolviert ab dem 9. März einen Lehrgang in Aschersleben, der mit dem Spiel in Magdeburg abgeschlossen wird.

Stammkeeper Andreas Wolff stößt erst am 12. März dazu, da er zuvor noch Verpflichtungen bei seinem polnischen Verein KS PGE Vive Kielce zu absolvieren hat.

+++ Das ist der deutsche Kader +++

Gislason hat 18 Spieler für den Test gegen die Niederlande nominiert. Neu dabei im Vergleich zur EM sind Silvio Heinevetter, Steffen Weinhold, Marcel Schiller und Franz Semper.

David Schmidt und Paul Drux sind nicht mehr mit dabei, Uwe Gensheimer fehlt wie berichtet verletzt.

Der Kader des DHB-Teams gegen die Niederlande © Twitter/@DHB_Teams

+++ Deutschland will Medaille +++

Obwohl die Qualifikation für Olympia noch nicht einmal geschafft bzw. angegangen ist, hat DHB-Vizepräsident Bob Hanning bereits ein hehres Ziel. Eine Medaille in Tokio müsse her, daran sehne sich der gesamte deutsche Handball.

"Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die Spieler auf Alfred Gislason freuen", erklärte Hanning.

+++ Auf wen setzt Gislason? +++

Einige von Prokop zuletzt nicht berücksichtigte Akteure hoffen auf eine Rückkehr, darunter Steffen Weinhold, Franz Semper und Martin Strobel. Patrick Groetzki könnte nach seiner überraschenden Nicht-Nominierung für die Europameisterschaft ebenfalls sein Comeback feiern.

Auch im Tor hat Gislason die Qual der Wahl. Die besten Karten im Kampf um die Plätze dürfte das EM-Gespann aus Andreas Wolff und 2007er-Weltmeister Johannes Bitter haben. Aber auch Keeper wie Routinier Silvio Heinevetter, der Kieler Dario Quenstedt und Youngster Till Klimpke hoffen noch auf ein Ticket für Tokio.

Gislason erklärte zuletzt: "Ich werde sicherlich nicht alles umbauen, was Christian Prokop aufgebaut hat."

+++ Olympia im Blick +++

Vom 17. bis 19. April steigt in der Berliner Max-Schmeling-Halle das Olympia-Qualifikationsturnier, die Partie gegen die Niederlande ist der einzige Härtetest für Gislason und sein Team.

Kapitän Uwe Gensheimer muss auf das Spiel gegen Oranje wegen einer Fußverletzung verzichten, der Linksaußen fällt sechs Wochen aus und könnte auch die Olympia-Qualifikation verpassen.