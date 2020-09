vergrößernverkleinern Die deutsche Nationalmannschaft erwischt machbare Lose © Imago

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die deutsche Nationalspieler trifft in der Vorrunde der Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten auf schlagbare Gegner. An einem Hygiene-Konzept wird gearbeitet.