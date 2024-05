Bayern-Trainer Tuchel sorgt für Fassungslosigkeit: "Darfst Kane nicht auswechseln"

In der 85. Minute überraschte Thomas Tuchel viele, die das hochspannende Rückspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und dem FC Bayern verfolgten. Für Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting nahm der scheidende FCB-Trainer Harry Kane und Jamal Musiala vom Feld.

„Sie hatten es in ihren Händen und haben es losgelassen“

Hargreaves liebe Thomas Tuchel, „aber ich weiß nicht, warum sie diese Entscheidung getroffen haben“. Mit der Einwechslung von Kim und der Umstellung auf eine Dreierkette habe sich Bayern wohlgefühlt. „Sie hatten es in ihren Händen und haben es losgelassen.“

Wechsel? Tuchel erklärt sich

Auf der Pressekonferenz legte Tuchel nach: „Wir starten mit vier offensiven Spielern und am Ende müssen wir viermal wechseln und alle offensiven Spieler müssen vom Feld. Das ist einfach zu viel. Wir haben keinen einzigen Wechsel, den wir aktiv vornehmen. Wir reagieren die ganze Saison auf Verletzungen. Wir sind nur am Reagieren, können nie das Spiel so verändern, wie wir es wollen.“