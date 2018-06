Die ganze Handball-Welt fiebert der nächsten Weltmeisterschaft entgegen. Vom 9. bis 27. Januar 2019 findet das Turnier in Deutschland und Dänemark statt. Alle Teams wollen dabei einen dritten französischen Triumph in Folge verhindern.

Am Montag ab 12.30 Uhr wird im Rathaus von Kopenhagen bei der Auslosung geklärt, wer in den vier Vorrundengruppen gegeneinander antreten muss. 21 der 24 Mannschaften stehen bereits fest, die drei fehlenden Plätze werden durch die panamerikanische Meisterschaft in Grönland ausgespielt.

Eine Partie der WM wurde bereits festgelegt. Im Eröffnungsspiel am 10. Januar in Berlin wird Deutschland aber nicht auf das sportlich qualifizierte Südkorea, sondern auf eine gesamtkoreanische Mannschaft treffen. Auf der Einladungsliste stehen politische Schwergewichte wie Bundeskanzlerin Angela Merkel und die beiden Präsidenten Kim Jong Un (Nord) und Moon Jae In (Süd).

Ebenfalls mit dabei ist dank einer Wildcard Japan, das vom ehemaligen Bundestrainer Dagur Sigurdsson trainiert wird.

Auslosung der Handball-WM 2019 im Ticker

Die Austragungsorte der WM sind Hamburg, Berlin, Köln und München in Deutschland sowie Herning und Kopenhagen in Dänemark.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihre Vorrundenspiele in der Mercedes-Benz Arena in Berlin, zweiter Vorrundenstandort in Deutschland ist die Olympiahalle in München. Eine der zwei WM-Hauptrunden wird in der LANXESS arena Köln stattfinden.

Die Halbfinals werden in der Hamburger Barclaycard Arena ausgetragen, während in Herning’s Jyske Bank Boxen das Finale stattfindet.

Die bereits feststehenden Teilnehmer:

Gastgeber: Dänemark und Deutschland

Weltmeister 2017: Frankreich

Europameister 2018: Spanien

Teilnehmer aus Europa: Schweden, Kroatien, Russland, Norwegen, Ungarn, Österreich, Mazedonien, Serbien, Island

Teilnehmer aus Afrika: Tunesien, Ägypten, Angola

Teilnehmer aus Asien: Katar, Bahrain, Südkorea, Saudi Arabien

Wildcard: Japan

So können Sie die Auslosung verfolgen:

Im Liveticker auf SPORT1

Im Stream auf handball1.com