Favorit Frankreich hat sich zum Auftakt der Handball-WM in Deutschland und Dänemark keine Blöße gegeben. Nach den lockeren Erfolgen der beiden Gastgeber am Donnerstag zog der Titelverteidiger am Freitag nach.

Der sechsmalige Weltmeister besiegte den nächsten deutschen Gegner Brasilien in Berlin in der Gruppe A nach einer schwachen Angriffsleistung mühevoll mit 24:22 (16:13). (Handball-WM: Deutschland - Brasilien am Samstag ab 18.15 Uhr im LIVETICKER)

In Abwesenheit des verletzten Superstars Nikola Karabatic waren Dika Mem und Michael Guigou mit jeweils sechs Toren beste Werfer der Franzosen. Nach einer 19:13-Führung zu Beginn des zweiten Durchgangs musste der Favorit beim 20:20 (48.) sogar den Ausgleich hinnehmen. Am Ende konnte sich Frankreich auf Torhüter Vincent Gerard verlassen.

Russland nur remis

Russland hat dagegen einen Sieg zum Auftakt verpasst. Der Ex-Weltmeister musste sich gegen den ehemaligen Vize-Europameister Serbien in Berlin mit einem 30:30 (16:16) begnügen. (Handball-WM: Alle Spiele und Ergebnisse)

Überragender russischer Spieler war Linksaußen Timur Dibirow mit zwölf Toren bei 13 Versuchen. Bei den Serben erzielte Nemanja Ilic sechs Treffer.