Die 26. Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark ist in der 81-jährigen WM-Geschichte ein Novum: Erstmals wird das Turnier von zwei Verbänden ausgerichtet.

Die Vorrunde wird dabei in vier Sechsergruppen ausgetragen. Deutschland trifft in Berlin auf Korea, Brasilien, Russland, Frankreich und Serbien. (DATENCENTER: Die Tabelle der Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Gruppe D)

Die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein. Die beiden bestplatzierten Mannschaften der beiden Hauptrundengruppen erreichen das Halbfinale. SPORT1 begleitet alle Spiele im LIVETICKER.

Der Handball-WM-Spielplan 2019 mit allen Ergebnissen im Überblick:

Das sind die nächsten Spiele:

Donnerstag, 10. Januar 2019 (18.15 Uhr) – Korea - Deutschland im LIVETICKER

Donnerstag, 10. Januar 2019 (20.15 Uhr) – Chile - Dänemark im LIVETICKER

Gruppe A (Frankreich, Russland, Deutschland, Serbien, Brasilien, Korea) in Berlin

Donnerstag, 10. Januar 2019 (18.15 Uhr) – Korea - Deutschland im LIVETICKER

Freitag, 11. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Serbien - Russland

Freitag, 11. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Brasilien - Frankreich

Samstag, 12. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Russland - Korea

Samstag, 12. Januar 2019 (18.15 Uhr) – Deutschland - Brasilien im LIVETICKER

Samstag, 12. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Frankreich - Serbien

Montag, 14. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Serbien - Brasilien

Montag, 14. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Russland - Deutschland im LIVETICKER

Montag, 14. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Frankreich - Korea

Dienstag, 15. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Russland - Brasilien

Dienstag, 15. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Korea - Serbien

Dienstag, 15. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Deutschland - Frankreich im LIVETICKER

Donnerstag, 17. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Brasilien - Korea

Donnerstag, 17. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Deutschland - Serbien im LIVETICKER

Donnerstag, 17. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Frankreich - Russland

Gruppe B (Spanien, Kroatien, Mazedonien, Island, Bahrein, Japan) in München

Freitag, 11. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Japan - Mazedonien

Freitag, 11. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Island - Kroatien

Freitag, 11. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Bahrein - Spanien

Sonntag, 13. Januar 2019 (14.00 Uhr) – Mazedonien - Bahrein

Sonntag, 13. Januar 2019 (16.30 Uhr) – Kroatien - Japan

Sonntag, 13. Januar 2019 (19.00 Uhr) – Spanien - Island

Montag, 14. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Island - Bahrein

Montag, 14. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Kroatien - Mazedonien

Montag, 14. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Spanien - Japan

Mittwoch, 16. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Japan - Island

Mittwoch, 16. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Kroatien - Bahrein

Mittwoch, 16. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Mazedonien - Spanien

Donnerstag, 17. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Bahrein - Japan

Donnerstag, 17. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Mazedonien - Island

Donnerstag, 17. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Spanien - Kroatien

Gruppe C (Dänemark, Norwegen, Österreich, Tunesien, Chile, Saudi-Arabien) in Herning

Donnerstag, 10. Januar 2019 (20.15 Uhr) – Chile - Dänemark (Kopenhagen)

Freitag, 11. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Saudi-Arabien - Österreich

Freitag, 11. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Tunesien - Norwegen

Samstag, 12. Januar 2019 (15.00 Uhr) – Österreich - Chile

Samstag, 12. Januar 2019 (17.30 Uhr) – Norwegen - Saudi-Arabien

Samstag, 12. Januar 2019 (20.15 Uhr) – Dänemark - Tunesien

Montag, 14. Januar 2019 (15.00 Uhr) – Tunesien - Chile

Montag, 14. Januar 2019 (17.30 Uhr) – Norwegen - Österreich

Montag, 14. Januar 2019 (20.15 Uhr) – Dänemark - Saudi-Arabien

Dienstag, 15. Januar 2019 (16.15 Uhr) – Saudi-Arabien - Tunesien

Dienstag, 15. Januar 2019 (18.30 Uhr) – Norwegen - Chile

Dienstag, 15. Januar 2019 (20.45 Uhr) – Österreich - Dänemark

Donnerstag, 17. Januar 2019 (15.00 Uhr) – Chile - Saudi-Arabien

Donnerstag, 17. Januar 2019 (17.30 Uhr) – Österreich - Tunesien

Donnerstag, 17. Januar 2019 (20.15 Uhr) – Dänemark - Norwegen

Gruppe D (Schweden, Ungarn, Qatar, Argentinien, Ägypten, Angola) in Kopenhagen

Freitag, 11. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Angola - Qatar

Freitag, 11. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Argentinien - Ungarn

Freitag, 11. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Ägypten - Schweden

Sonntag, 13. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Qatar - Ägypten

Sonntag, 13. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Ungarn - Angola

Sonntag, 13. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Schweden - Argentinien

Montag, 14. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Ungarn - Qatar

Montag, 14. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Argentinien - Ägypten

Montag, 14. Januar 2019 (20.30 Uhr ) – Schweden - Angola

Mittwoch, 16. Januar 2019(15.30 Uhr) – Angola - Argentinien

Mittwoch, 16. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Ungarn - Ägypten

Mittwoch, 16. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Qatar - Schweden

Donnerstag, 17. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Ägypten - Angola

Donnerstag, 17. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Qatar - Argentinien

Donnerstag, 17. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Schweden - Ungarn

Modus: Die ersten drei Mannschaften einer Vorrunden-Gruppe erreichen die Hauptrunde. Die letzten drei nehmen am President’s Cup teil.

President's Cup in Köln und Kopenhagen

Samstag, 19. Januar 2019 (13.00 Uhr) – 4. Gruppe A - 4. Gruppe B (Köln)

Samstag, 19. Januar 2019 (13.00 Uhr) – 6. Gruppe A - 6. Gruppe B (Kopenhagen)

Samstag, 19. Januar 2019 (15.30 Uhr) – 4. Gruppe C - 4. Gruppe D (Köln)

Samstag, 19. Januar 2019 (15.30 Uhr) – 6. Gruppe C - 6. Gruppe D (Kopenhagen)

Samstag, 19. Januar 2019 (18.00 Uhr) – 5. Gruppe A - 5. Gruppe B (Kopenhagen)

Samstag, 19. Januar 2019 (20.30 Uhr) – 5. Gruppe C - 5. Gruppe D (Kopenhagen)

Sonntag, 20. Januar 2019 (13.00 Uhr) – Sieger 4. A/B - Sieger 4. C/D (Köln)

Sonntag, 20. Januar 2019 (13.00 Uhr) – Verlierer 6. A/B - Verlierer 6. C/D (Kopenhagen)

Sonntag, 20. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Verlierer 4 A/B - Verlierer 4. C/D (Köln)

Sonntag, 20. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Sieger 6. A/B - Sieger 6. C/D (Kopenhagen)

Sonntag, 20. Januar 2019 – (18.00 Uhr) Verlierer 5. A/B - Verlierer 5. C/D (Kopenhagen)

Sonntag, 20. Januar 2019 – (20.30 Uhr) Sieger 5. A/B - Sieger 5. C/D (Kopenhagen)

Hauptrunde Gruppe I in Köln

Samstag, 19. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Spiel 1

Samstag, 19. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Spiel 2 (mit Deutschland, falls qualifiziert)

Sonntag, 20. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Spiel 3

Sonntag, 20. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Spiel 4

Montag, 21. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Spiel 5 (mit Deutschland, falls qualifiziert)

Montag, 21. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Spiel 6

Mittwoch, 23. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Spiel 7

Mittwoch, 23. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Spiel 8 (mit Deutschland, falls qualifiziert)

Mittwoch, 23. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Spiel 9

Hauptrunde Gruppe II in Herning

Samstag, 19. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Spiel 1

Samstag, 19. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Spiel 2 (mit Dänemark, falls qualifiziert)

Sonntag, 20. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Spiel 3

Sonntag, 20. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Spiel 4

Montag, 21. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Spiel 5

Montag, 21. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Spiel 6 (mit Dänemark, falls qualifiziert)

Mittwoch, 23. Januar 2019 (15.30 Uhr) – Spiel 7

Mittwoch, 23. Januar 2019 (18.00 Uhr) – Spiel 8

Mittwoch, 23. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Spiel 9 (mit Dänemark, falls qualifiziert)

Halbfinale in Hamburg

Freitag, 25. Januar 2019 (17.30 Uhr) – Halbfinale 1

Freitag, 25. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Halbfinale 2

Finalrunde in Herning

Samstag, 26. Januar 2019 (17.30 Uhr) – Spiel um Platz 7

Samstag, 26. Januar 2019 (20.30 Uhr) – Spiel um Platz 5

Sonntag, 27. Januar 2019 (14.30 Uhr) – Spiel um Platz 3

Sonntag, 27. Januar 2019 (17.30 Uhr) – Finale