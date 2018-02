Die deutschen Hockey-Männer sind bei der Hallen-WM in Berlin als Gruppensieger ohne Punkteverlust ins Viertelfinale eingezogen. Die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas dominierte den Exoten Trinidad und Tobago beim 10:2 (3:1) und gewann damit auch das fünfte Vorrundenspiele der Gruppe A.

Christopher Rühr gelangen mit vier Toren (25., zweimal 31., 38.) die meisten Treffer der Partie. "Dass wir die fünf Spiele wahrscheinlich gewinnen werden, damit hatten wir schon gerechnet. Dass wir das aber so souverän umsetzen, war nicht selbstverständlich", sagte der 24-Jährige.

Im Viertelfinale wartet die Schweiz

Schon am Abend (20.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) kämpft die männliche DHB-Auswahl gegen die Schweiz, die unter der Leitung des ehemaligen Frauen-Bundestrainers Michael Behrmann Vierter der Gruppe B wurde, um den Halbfinaleinzug.

Die Frauen treten um 15.20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 zu ihrem letzten Gruppenspiel gegen Australien an. Wie ihre männlichen Kollegen hatten sich die bisher ebenfalls ungeschlagenen DHB-Damen bereits am Vortag den Gruppensieg klar gemacht und stehen am Samstag im Viertelfinale (13.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

Vom 7. bis 11. Februar findet zum dritten Mal nach 2003 und 2015 die Hallenhockey-WM in Deutschland (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) statt.