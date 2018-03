Der deutsche Nationalspieler Amin Younes sorgt mal wieder für negative Schlagzeilen. Und die dürften Bundestrainer Joachim Löw nicht gefallen.

Nach seinem geplatzten Winter-Transfer zum SSC Neapel, der damals schon hohe Wellen schlug, verweigerte der Flügelflitzer von Ajax Amsterdam nun seine Einwechslung beim 4:1-Sieg gegen den SC Heerenveen in der niederländischen Eredivisie.

"Er fand es unnötig"

"Ich wollte Amin für seinen letzten Auftritt und die Trainingsarbeit belohnen, aber kurz vor dem Abpfiff empfand er es als nicht mehr unbedingt nötig", sagte Ajax-Coach Erik ten Hag dem TV-Sender Fox Sports.

Younes' despektierliches Verhalten gegenüber seiner Mannschaft und seinem Trainer wird Konsequenzen haben, wie ten Haag betonte: "Natürlich bin ich der Chef und ich wollte auch dass er reinkommt. Ich werde darüber noch mit ihm reden. Ich denke, dass er rein muss, wenn ich das will. Aber er fand es unnötig."

WM-Ticket in Gefahr

In der laufenden Saison verlor der 24-Jährige seinen Stammplatz und kam bislang nur zu 18 Einsätzen (drei Tore, drei Vorlagen) für Ajax. In der Vorsaison waren es noch 20 Scorer-Punkte in 48 Partien.

Zudem verspielt Younes mit solch einem Auftreten immer mehr seine Chancen, mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM 2018 nach Russland zu fahren.

Younes droht Klage

Nach Neapel soll Younes nun im Sommer ablösefrei wechseln, verweigert der fünfmalige deutsche Nationalspieler den Transfer droht ihm eine Klage. Neapel liegt nach eigenen Angaben ein von Younes unterzeichneter Vertrag vor.

"Sollte Younes andere Wege beschreiten, wird er dafür auf finanzieller Ebene die Verantwortung übernehmen müssen", hatte Neapels Rechtsanwalt Mattia Grassani der Gazzetta dello Sport gesagt.

Younes' Vertrag in Amsterdam endet am Saisonende. Der gebürtige Düsseldorfer kokettiert Medienberichten zufolge mit einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister Bayern München.