Champions-League-Sieger Real Madrid ist mit einer Niederlage in die Ära nach Cristiano Ronaldo gestartet.

Im Rahmen des International Champions Cups verloren die Königlichen das erste Spiel unter ihrem neuen Trainer Julen Lopetegui im Hard Rock Stadium von Miami vor rund 64.000 Zuschauern mit 1:2 gegen Manchester United.

Überragender Mann bei den Red Devils war der in der vergangenen Saison viel kritisierte Alexis Sanchez: Der Chilene traf in der 18. Minute mit einer satten Direktabnahme zum 1:0 und bereitete keine zehn Minuten später das 2:0 durch Ander Herrera (27.) mustergültig per Kopfballablage vor.

Benzema trifft für Real Madrid

Real kam zwar noch vor der Pause durch Karim Benzema (45.+3) zum Anschlusstreffer, konnte das Spiel nach dem Seitenwechsel aber nicht mehr drehen - auch nicht, als nach 76 Minuten unter anderem Toni Kroos zum Einsatz kam.

Für die Madrilenen war es das erste Spiel seit dem 3:1-Sieg im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool Ende Mai - und zugleich der erste Auftritt seit dem spektakulären Wechsel des fünfmaligen Weltfußballers Ronaldo.

Der portugiesische Europameister war nach neun Jahren in der spanischen Hauptstadt für rund 117 Millionen Euro zu Juventus in die Serie A gewechselt.

Tottenham Hotspur bezwingt AC Milan

In einer weiteren Partie des ICC setzte sich Tottenham Hotspur in Minneapolis knapp mit 1:0 gegen den AC Milan durch.

Der zuletzt von den Spurs an den FC Burnley ausgeliehene Georges-Kevin N'Koudou (47.) erzielte kurz nach der Pause das entscheidende Tor für die Engländer.

Am Abend kommt es in Dublin zum London-Gipfel zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea (ab 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), anschließend trifft Benfica Lissabon auf Olympique Lyon (LIVE-Einstieg im TV auf SPORT1).