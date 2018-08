Beim 5:0-Kantersieg des FC Liverpool gegen den SSC Neapel gab es für das Team von Jürgen Klopp eine große Schrecksekunde.

James Milner, der Liverpool mit 1:0 in Führung gebracht hatte, lag nach einem Zweikampf in der zweiten Hälfte mit dem Portugiesen Mario Rui blutüberströmt am Boden.

Wie Klopp nach der Partie bestätigte, musste der Riesen-Cut von Milner mit 15 Stichen genäht werden: "Das ist natürlich der große Schatten, der über dem Spiel liegt."

Ob Milner sich rechtzeitig bis zum Saisonauftakt gegen West Ham United am 12. August erholen wird, ist noch ungewiss.

Klopp witzelt über Milner

Klopp war nach dem Gala-Auftritt seines Teams zuvor dennoch schon zu Scherzen aufgelegt. "Er ist recht gut drauf, weil er noch keinen Spiegel in die Hand gedrückt bekam", witzelte Klopp.

Nach dem Treffer von Milner (4.) hatte Georginio Wijnaldum (9.) gegen die von Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti trainierten Italiener früh auf 2:0 erhöht.

In der zweiten Halbzeit legten die Reds in Person von Mohammed Salah (58.), Daniel Sturridge (73.) und Alberto Moreno (77.) nach.