Der Ball rollt wieder in der Nations League. Nach dem ersten Doppelspieltag im September gehen aktuell die nächsten Spiele der UEFA Nations League über die Bühne.

Die nächsten beiden Spieltage haben am 11. Oktober mit dem Topspiel zwischen Polen und Portugal gestartet und enden heute am 16. Oktober 2018 mit dem Kracher Frankreich - Deutschland.

Nach der bitteren Niederlage im Prestigeduell gegen die Niederlande steht das DFB-Team gegen den Weltmeister aus Frankreich bereits mit dem Rücken zur Wand. Eine weitere Niederlage würde einen großen Schritt Richtung Abstieg in Liga B bedeuten.

Der Modus der neuen UEFA Nations League ist auf dem ersten Blick schwer zu Durchblicken.

SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen zur Nations League:

- Wie funktioniert der Nations-League-Modus?

Die Teams jeder Gruppe treten in Hin- und Rückspiel gegeneinander an. Somit hat jedes Team vier Gruppenspiele.

Die vier Gruppensieger der Liga A spielen im Juni 2019 (Austragungsort noch offen) ein Turnier mit Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale aus - der Gewinner darf sich erster Nations-League-Sieger nennen und bekommt einen Pokal.

Die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen auf, die Tabellenletzten der Ligen A, B und C ab. (Die Tabelle der Nations League)

- Welche Idee steckt hinter der UEFA Nations League?

Der neue Wettbewerb für Nationalmannschaften im Zweijahresrhythmus ersetzt weitgehend die bisher üblichen Test-Länderspiele und soll einen Anreiz zwischen den EM- und WM-Turnieren schaffen. "Der zentrale Unterschied ist: Es geht richtig um etwas", sagt DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Die Nations League war eine Herzensangelegenheit des ehemaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini. Ein Ligensystem aller Mannschaften mit Auf- und Abstieg und einem Qualifikationsanreiz bis hinunter zu den kleinsten Nationen - immer Wettbewerb also, niemals müder Test. Die damalige DFB-Spitze stimmte 2014 in Astana vergeblich gegen die Einführung.

- Wer spielt in der Nations League mit?

Alle 55 Mitgliedsverbände der UEFA - von A wie Albanien bis Z wie Zypern. Für die deutsche Nationalmannschaft soll die Nations League Prüfstein und Experimentierfeld zugleich sein.

Die 55 Mannschaften wurden in vier Ligen von A bis D aufgeteilt - nach ihrer Position in der UEFA-Koeffizientenrangliste nach der Europa-Qualifikation für die WM 2018. Die Ligen bestehen aus je vier Gruppen mit drei oder vier Mannschaften, die im Januar in Lausanne ausgelost wurden (Der Spielplan der Nations League).

- Was passiert, wenn Deutschland absteigt?

Sollte sich Deutschland nach den insgesamt vier Spielen gegen Frankreich und die Niederlande auf dem letzten Platz der Gruppe 1 der Liga A wiederfinden, wäre dies für den DFB nicht nur ein weiterer Schaden für das zuletzt angekratzte Image, es hätte auch den Abstieg zur Folge.

Bei der nächsten Nations League müsste die deutsche Nationalmannschaft dann in der Liga B gegen nominell schwächere Gegner antreten und hätte folgerichtig bei der nächsten Austragung auch keine Chance, um den Gesamtsieg mitzuspielen, den nur die Gruppenersten der Liga A unter sich ausmachen.

Möglicherweise noch deutlich schwerer als die Folgen für die nächste Nations League könnten die Konsequenzen für die im kommenden März beginnende Qualifikation zur EM 2020 sein.

Da das Abschneiden in der Nations League maßgeblich für die Setzliste der Gruppenauslosung zu EM-Qualifikation ist, droht Deutschland ein Platz in Topf zwei bei der Zeremonie, die am 2. Dezember in Dublin stattfindet.

Die zehn Gruppenköpfe bei der Auslosung bestehen zum einen aus den vier Teilnehmern der Nations-League-Finalrunde, also den vier Gruppensiegern der Liga A. Die restlichen sechs Gruppenköpfe werden über die Gesamttabelle der Nations League ermittelt.

Die zwölf Teilnehmer der Liga A bilden dabei die ersten zwölf Plätze der Gesamttabelle, die DFB-Elf müsste in in dieser Tabelle also zwei Mannschaften der Liga A hinter sich lassen, um bei der Auslosung in Topf eins zu landen und damit den größten Mannschaften aus dem Weg zu gehen.

- Was wird aus den bisherigen Testspielen?

Ihre Zahl wird kleiner, ganz wegfallen werden sie nicht. Deutschland testet am 15. November in Leipzig gegen Russland. Und auch vor großen Turnieren wird es weiterhin Länderspiele zum Experimentieren geben.

- Wann geht die Nations League weiter?

Der Start der Nations League erfolgte am 6./7./8. September 2018 mit den Doppelspieltagen (die Teams in Dreiergruppen spielen an vier von insgesamt sechs Spieltagen).

Die nächsten beiden Spieltage gehen aktuell zwischen 11. und 16. Oktober 2018 über die Bühne.

Vom 18. bis zum 20. November finden die letzten beiden Gruppenspiele statt. Das Final-Turnier der vier Gruppensieger aus Liga A geht vom 5. bis zum 9. Juni 2019 über die Bühne.

- Wann beginnt jetzt die Quali für die EM 2020?

Der Beginn der EM-Qualifikation wird von September in den März (bis November) 2019 verschoben. Die jeweils zehn Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich. Die vier weiteren EM-Startplätze werden über die Nations League vergeben, was der eigentliche Anreiz des neuen Wettbewerbs ist.

Alle Gruppensieger der Nations League (vier je Liga) ziehen in die Playoffs mit Halbfinale und Finale im März 2020 ein - es sei denn, was insbesondere für die Liga A zutreffen wird, sie haben ihre Endrundenteilnahme bereits via EM-Quali gesichert. In diesem Fall rücken die Nächstplatzierten nach.

Dies kann dazu führen, dass in den A-Playoffs Teams aus der Liga B spielen. So oder so: Jede Liga generiert einen EM-Teilnehmer - auch die Liga D mit den 16 schwächsten Mannschaften. Die Gruppen für die EM sind zu diesem Zeitpunkt - mit Platzhaltern in den Töpfen - bereits ausgelost.

- Wie ist die Nations League im TV und Stream zu verfolgen?

DAZN zeigt sämtliche Spiele der UEFA Nations League LIVE im Stream.

ARD und ZDF übertragen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft im Wechsel.

-----

