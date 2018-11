Vissel Kobe mit Podolski und Iniesta kassiert Torwart-Tor in Nachspielzeit Keeper schockt Podolski-Klub spät - von SPORT1 / Lesedauer: 2 Minuten

Torwart Yuji Rokutan trifft gegen Vissel Kobe in der 14. Minute der Nachspielzeit

Lukas Podolski und Co. verspielen in der J1 League in einer verrückten Schlussphase noch einen 3:1-Vorsprung. Den Ausgleich erzielt der gegnerische Torwart.