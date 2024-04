Erst Zoff mit Mourinho - und jetzt Klopp-Nachfolger?

Seitdem rauscht ein Name nach dem nächsten durch die Medien: Wer wird Klopp-Nachfolger? Die Antwort wurde jetzt anscheinend gefunden: Arne Slot. Ein Name, der nicht jedem bekannt sein dürfte.

Klopp schwärmt von Slot

„Ich möchte der neue Liverpool-Coach werden, meine Entscheidung ist klar“ , sagte der derzeitige Coach vom niederländischen Tabellenzweiten Feyenoord Rotterdam bei ESPN . Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, doch Klub und Trainer stehen bereits in engen Verhandlungen. Das bestätigte Slot höchstpersönlich. Erst am vergangenen Sonntag hatte er mit Feyenoord den niederländischen KNVB-Pokal gewonnen.

Angesprochen auf seinen potenziellen Nachfolger, geriet Klopp am Freitag ins Schwärmen. „Ich bin nicht involviert, in den Prozess ( der Trainerfindung, d. R. ), aber ich mag wirklich viel von ihm. Wenn er es wird, wäre das brillant. Ich mag, wie seine Teams Fußball spielen. Ein guter Trainer und guter Mann.“

Der 45-Jährige kickte vor einigen Jahren noch selbst in den niederländischen Topligen für PEC Zwolle, NAC Breda und Sparta Rotterdam. 2013 beendete er seine aktive Karriere und wechselte auf den Trainerstuhl. Seine erste Station in der Eredivisie hatte er bei AZ Alkmaar, erst als Co- und dann als Cheftrainer.