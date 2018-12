River Plate hat zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte die Copa Libertadores gewonnen.

Nach dem 2:2-Unentschieden im Hinspiel setzten sich "Los Millonarios" im Superclasico gegen Erzrivale Boca Juniors mit 3:1 nach Verlängerung durch und krönten sich damit zum Sieger des südamerikanischen Pendants der Champions League.

Zum Mann des Abends wurde dabei Juan Quintero, der seine Mannschaft mit einem Traumtor in der 109. Minute in Führung schoss, ehe Gonzalo Martinez in der 122. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte.

Boca erwischte im Estadio Santiago Bernabeu von Madrid zunächst den besseren Start. In der zehnten Minute fälschte River-Verteidiger Maidana eine harmlose Flanke von der linken Seite gefährlich über das eigene Tor ab. Über Umwege gelangte der Ball beim anschließenden Eckball zu Pablo Perez, dessen Schuss aus der Drehung allerdings mühelos von Torhüter Franco Armani entschärft werden konnte.

Benedetto vollendet Solo zur Führung

Nach einer halben Stunde hatte der Arbeiterverein aus dem Stadtteil La Boca die nächste gute Möglichkeit. Ein Freistoß von der Strafraumgrenze landete erneut bei Kapitän Perez, dessen abgefälschter Schuss das Tor nur um Zentimeter verfehlte.

Wenige Augenblicke vor der Pause folgte dann der große Auftritt von Dario Benedetto. Der Stürmer nahm einen überragenden Pass von Nahitan Nandez aus der eigenen Hälfte wunderbar an, ließ seinen Gegenspieler aussteigen und versenkte abgeklärt, vorbei am chancenlosen Armani, ins Tor.

River Plate wird Elfmeter verwehrt

Nach der Pause kam River Plate besser aus der Kabine. Ein strammer Abschluss von Lucas Pratto aus gut 20 Metern eröffnete den Sturmlauf des argentinischen Rekordmeisters, der in der Folge bei einer Entscheidung des Schiedsrichters Pech hatte. Boca-Torhüter Esteban Andrada räumte nach einem hohen Ball in den Strafraum den heranstürmenden Pratto ab (57.).

In Absprache mit dem Videoassistenten entschied Schiedsrichter Andres Cunha aus Uruguay allerdings auf Freistoß für die Boca Juniors und bewertete dabei offensichtlich zuerst das gestreckte Bein des Stürmers.

Diesem gelang dann in der 68. Minute der vielumjubelte und längst überfällige Ausgleich. Nach einem Doppelpass mit Perez legte Ignacio Fernandez den Ball im Strafraum zurück auf den 30-Jährigen, der zum 1:1 vollstreckte.

Boca Juniors nach Platzverweis in Unterzahl

Knapp zehn Minuten vor dem Ende gab es dann Verwirrung auf der Gegenseite. Nach einem Pressschlag des ehemaligen Nürnbergers Javier Pinola forderte Boca Elfmeter, der Schiedsrichter entschied allerdings nur auf indirekten Freistoß. Diesen setzte Lucas Olaza in die Mauer.

In der Schlussphase entwickelte sich ein harter Schlagabtausch mit teilweise rüden Fouls auf beiden Seiten. Kurz nach Beginn der Verlängerung sah dann der erst wenige Minuten zuvor verwarnte Wilmar Barrios nach einem unglücklichen Einsteigen die Gelb-Rote-Karte.

Traumtor sorgt für späte Entscheidung

Mit einem Traumtor erlöste schließlich der in der zweiten Hälfte eingewechselte Quintero die River-Fans. Der Kolumbianer hämmerte einen Schuss von der Strafraumgrenze aus dem Stand unhaltbar ins Tor. In der Nachspielzeit (120.+2) setzte Gonzalo Martinez den Schlusspunkt zum 3:1-Endstand. In Abwesenheit des nach vorne geeilten Esteban Andrada schob der 25-Jährige ins leere Tor ein.

Nach Ausschreitungen rund um das ursprünglich für 24. November angesetzten Rückspiels im Estadio Monumental, bei denen Anhänger River Plates den Mannschaftsbus der Boca Juniors mit Steinen angegriffen hatten, war das Final-Rückspiel in die spanische Hauptstadt verlegt worden.