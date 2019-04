Seine Geschichte ist beeindruckend. Mit 15 Jahren ging er nach Brasilien, um Profifußballer zu werden. Seinen ersten Einsatz bestritt er für den FC Santos. Seit seinem 20. Lebensjahr gilt Kazuyoshi Miura in Japan als Superstar.

Er ist das Idol für japanische Fußballer, wurde bereits 1993 Asiens Fußballer des Jahres und 1996 Torschützenkönig in der J-League. Mit 56 Treffern ist er zudem Rekordtorschütze für Japans Nationalmannschaft.

Miura hält zwei Weltrekorde im Fußball

Doch nicht nur in seinem Heimatland feierte Miura Erfolge. In seiner langen Karriere war er auch in Italien, Kroatien und Australien unter Vertrag.

Bereits 2017 holte er sich den Rekord für den ältesten aktiven Fußballprofi der Welt. Zudem hält er den Rekord als ältester Torschütze.

Mittlerweile ist Miura beim FC Yokohama unter Vertrag. Der Verein spielt in der 2. Liga Japans. Der Fußballrentner hat noch einen Traum: "Ich will einen Elfmeter bekommen, den ich schießen kann, um ein Tor zu erzielen."

Karriereende? Noch lange nicht in Sicht

An ein Karriereende denkt Miura noch lange nicht. “Ich glaube nicht, dass ich jemals meine Leidenschaft verlieren werde. Es ist der Körper, der entscheidet.

Wenn ich nicht mehr trainieren kann, wird es an der Zeit sein aufzuhören. Alle fragen mich, warum ich dieses Jahr wieder weitermache, ich verstehe das, aber ich stelle mir diese Frage nicht. Ich will spielen, bis ich sterbe.“