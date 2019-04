Jürgen Klopp ist an der Seitenlinie einer der leidenschaftlichsten Trainer im Profi-Fußball. Da dürften sich spätestens nach den emotionsgeladenen Liverpool-Spielen in dieser Saison wohl alle einig sein. Die Leidenschaft zum Fußball klingt aber auch in seiner Freizeit nicht ab.

"Zum Leidwesen vieler Menschen, die mit mir zusammenwohnen, finde ich eigentlich immer einen Grund, um ein Spiel zu sehen", sagte der 51-Jährige im Interview mit DAZN. Der Deutsche verriet auch, welche Klubs er sich am liebsten ansieht.

"Wenn ich Zeit habe, dann schaue ich gerne die Spiele von Dortmund", erzählte Klopp, der den BVB von 2008 bis 2015 trainiert hatte. "Das muss ich ehrlich sagen, da bin ich noch so nah dran."

Anzeige

Klopp von drei internationalen Klubs begeistert

Auch seinen anderen Ex-Klub Mainz 05 versucht er so oft wie möglich zu verfolgen: "Es ist so lange her, aber der Verein ist mir schon auch noch wichtig, vor allem, weil es Sandro (Schwarz Anm. d. Red.) so beeindruckend gut macht. Sie spielen ein System, in dem noch nicht viele um die Liga gekämpft haben: Mit einer Raute. Das finde ich auch ganz spannend."

In Deutschland gibt es auch noch einen dritten Verein, den sich Klopp gerne anschaut - und das ist nicht der FC Bayern: Die Spiele von Werder Bremen haben es dem ehemaligen Bundesliga-Trainer angetan. International gesehen "gibt es eigentlich drei Mannschaften, die man sich gern anschaut."

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Liverpool bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Die Favoriten des Reds-Trainers sind Manchester City, der FC Barcelona und Tottenham Hotspur. "Die Drei sind immer sehenswert." Auf jeden Fall dann, "wenn wir jetzt nicht dabei sind." Das gilt also nicht für Freitagabend. Denn da steht Klopp wieder an der Seitenlinie, wenn der FC Liverpool in der Premier League Huddersfield Town in Anfield empfängt. (Premier League: FC Liverpool - Huddersfield Town, 21 Uhr im LIVETICKER)