Italienische Nationalspieler in traditionell blau-weißen Trikots gehören erst einmal der Vergangenheit an. Die Italiener haben ein neues Trikot, das von Puma entworfen wurde, herausgebracht.

Inspiration für ihr neues, grünes "Renaissance-Shirt" bot ein Shirt aus dem Jahr 1954, als die Nationalmannschaft im Olympiastadion in Rom 2:0 gegen Argentinien gewonnen hat.

Tribut an junge Spieler

Die traditionelle blaue Farbe der Azzurri sollte aus einem weiteren symbolischen Grund der grünen Farbe weichen: Das neue Design läutet die ebenfalls neue Ära nachfolgender junger und talentierter Spieler ein.

Es könnte sich kaum mehr vom alten abheben: Das neue Shirt mit dem marineblauen Kragen schimmert in einem emeraldgrünen Ton.

Als Tribut an Italiens geschichtsträchtige Vergangenheit und der vielversprechenden Zukunft der Azzurri, die mit Spielern wie Nicolò Zaniolo und Federico Chiesa einen äußerst jungen Kader haben, hat Puma zudem ein Renaissance-Mosaik-Muster ins Design einweben lassen.

Bei den Fans kommen die Bilder des neuen Trikots mehr als gut an. In den Sozialen Netzwerken brachten viele ihre Begeisterung zum Ausdruck. In Realität präsentieren die Spieler das neue Design am Samstag im EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland (EM-Quali, Italien - Griechenland ab 20:45 im SPORT1 LIVETICKER).