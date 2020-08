Salary Cap in englischen Ligen

vergrößernverkleinern Der AFC Sunderland ist einer der Traditionsklubs in der League One © Imago

München - Aufgrund der Corona-Pandemie und immer mehr von der Pleite bedrohten Klubs wird in England für League One und League Two eine Gehaltsobergrenze eingeführt.