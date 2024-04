PSV auf Meisterkurs! Bayern-Leihgabe trifft kurios

Der Offensivspieler schnürte beim 8:0 (5:0)-Kantersieg beim SC Heerenveen in der Anfangsphase binnen zwei Minuten einen Doppelpack (9., 11.). Bei seinem zweiten Treffer bewies der 21-Jährige in besonderer Manier Knipserqualitäten: Im Sitzen spitzelte Tillman den Ball von links fast auf Höhe der Grundlinie mit dem rechten Fuß vorbei am verdutzten Heerenveen-Keeper Mickey van der Hart.

Bayern-Rückkehr im Sommer

Tillman zählt damit bei der PSV, die in der Champions League im Achtelfinale am BVB gescheitert war, zu den Leistungsträgern in dieser Saison. Noch bis Ende der Spielzeit ist der offensive Mittelfeldspieler von den Bayern an Eindhoven verliehen, in der Vorsaison spielte er auf Leihbasis bei den Glasgow Rangers.