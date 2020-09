Ryan Reynolds versetzt aktull Menschen in Wales in Ekstase - und das nicht aufgrund eines neuen Films. Der Hollywood-Superstar will mit seinem Schauspiel-Kollegen Rob McElhenney den Wrexham AFC aus Wales, aktueller englischer Fünftligist, kaufen.

Das hat der Klub offiziell auf seiner Homepage verkündet. "Wir befinden uns in Verhandlungen und bestätigen, dass die beiden interessiert sind zu investieren."

Reynolds, 43-jähriger Kanadier mit US-Pass, war 2019 laut Forbes zweitbestbezahlter Schauspieler der Welt, wurde 2010 vom Magazin People zum Sexiest Man Alive gewählt und ist unter anderem aus den "Deadpool"-Filmen bekannt. McElhenney, 43-jähriger Ire, ist bei der Serie "It's always funny in Philadelphia" Drehbuchautor und Schauspieler und war auch ein Teil der Serien "Emergency Room" und "Law & Order".

Es geht laut der Zeitung Mail One um eine Summe von zwei Millionen Pfund, die die beiden bezahlen müssen.

Die erste Hürde auf dem Weg zum Kauf hat das Duo bereits genommen.

Die Fans, denen der Klub seit 2011 gehört, haben den weiteren Verhandlungen zugestimmt. In einer Abstimmung waren mehr als 95 Prozent der 1.223 Anhänger dafür, dass mit den Hollywood-Stars gesprochen wird. Nur 31 Mitglieder votierten gegen folgende Treffen.

Wrexham gehört seit 2011 den Fans

Wenn der Deal klappt, dann geben die Fans ihre Kontrolle über den Klub nach neun Jahren auf.

Vereins-Bevollmächtigter Spencer Harris sagte bei BBC Wales: "Wir werden die Gespräche schnellstmöglich abschließen." Er kündigte an, dass die Fans noch einmal endgültig abstimmen werden, wenn es konkrete Vereinbarungen gibt. Diese werden den Mitgliedern dann vorgestellt und sie entscheiden.

Wrexham ist der älteste Fußballklub in Wales und der drittälteste Verein der Welt. Es gibt den Klub seit 1864.

Seit 2008 spielen die Waliser in der fünften Liga. Das könnte sich ändern, sobald die Hollywood-Stars einsteigen und Geld in den Kader investieren.