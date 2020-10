Die PSV Eindhoven hat ohne Mario Götze den erneuten Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Gegen Vitesse Arnheim setzte es für die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt eine 1:2 (0:1)-Niederlage.

Wittek und Max überzeugen als Vorlagengeber

Arnheim ging in der 9. Minute durch einen Eckball in Führung. Nach einer starken Hereingabe von Ex-Sechziger Maximilian Wittek stieg Innenverteidiger Jaco Rasmussen am höchsten und wuchtete den Ball vorbei am chancenlosen Yvon Mvogo ins linke obere Eck.

Im Anschluss spielte sich die Partie vor allem im Mittelfeld ab, zwingende Torchancen gab es kaum. So ging die PSV mit einem 0:1-Rückstand in die Pause.

Nach der Pause wurde der Favorit aktiver und kam folgerichtig in der 50. Minute zum Ausgleich. Wieder war ein deutscher Linksverteidiger am Tor beteiligt, diesmal war es Philipp Max. Dieser bediente per Eckstoß Innenverteidiger Olivier Boscagli, der im Fünfmeterraum völlig frei zum Kopfball kam.

Nur vier Minuten später (54.) zappelte der Ball erneut im Netz. Lois Openda schob nach Pass von Wittek zur erneuten Führung ein.

Obwohl die PSV in den letzten Minuten nochmal alles nach vorne warf, blieb es beim 1:2.

Arnheim überholt Eindhoven

Für PSV ist es die zweite Niederlage in Folge. Bereits am Donnerstag hatten die Niederländer in der Europa League trotz eines Treffers von Mario Götze mit 1:2 gegen Granada verloren.

Durch die erste Niederlage in der Liga rutscht PSV auf Platz drei ab, Arnheim klettert durch seinen ersten Sieg gegen die PSV seit 23 Jahren auf Rang zwei.