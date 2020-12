Man(n) kennt das ja: Fußballer, die sich bei einem Tor das Trikot vom Leib reißen und halbnackt auf Jubeltour gehen.

Raul Bobadilla hat das Ganze nun augenscheinlich deutlich übertrieben: Der frühere Bundesliga-Stürmer von Borussia Mönchengladbach und dem FC Augsburg hatte seinen Klub Guarani in der paraguayanischen Liga gegen Libertad gerade zu einem 3:2-Sieg geschossen, als Bobadilla kurz darauf völlig ausflippte.

Der 33-Jährige zog nicht nur obenrum blank, sondern lief zudem in Richtung Fernsehkameras, um dann auch noch die Hose ziemlich tief herunterzulassen. Die Folge war ein Penis-Blitzer für die Zuschauer vor der Mattscheibe.

Bobadilla versuchte hinterher, den Nackt-Jubel als Lappalie abzutun: "Es tut mir leid, ich hoffe, meine Frau hat's nicht gesehen. Sie kann beruhigt sein, das alles gehört sowieso ihr."

Bobadilla droht Strafe nach Penis-Blitzer

Doch Paraguays Fußball-Verband (APF) fand es weniger amüsant. "Wir haben ein offizielles Verfahren eingeleitet, da wir keine schriftlichen Beschwerden oder ähnliches vom Schiedsrichter erhalten haben", so der Offizielle Raul Prono.

Kurios: Der Schiedsrichter hatte von Bobadillas Strip überhaupt nichts mitbekommen - es gab noch nicht einmal eine Gelbe Karte.

Dass Bobadilla kein Kind von Traurigkeit und immer für einen Skandal gut ist, hatte er auch in Deutschland und in der Vergangenheit mehrfach bewiesen: 2010 gab es wegen Alkohol am Steuer sechs Monate Fahrverbot und von Borussia Mönchengladbach eine 50.000 Euro Geldstrafe.

2013 gab es beim FC Basel einen Eklat, nachdem der Paraguayer mit 111 km/h durch eine 50er-Zone fuhr, anschließend für zwei Jahre in der Schweiz den Führerschein abgeben musste.

Ein Jahr darauf wiederum in Diensten der Augsburger war Bobadilla in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt und wurde wegen Körperverletzung angezeigt.