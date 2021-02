Titel Nummer sechs!

Das ist das große, historische Ziel, das der FC Bayern bei der Klub-WM in Katar verfolgt. Nur einer Mannschaft gelang es im Zuge einer Saison je, ein halbes Dutzend Trophäen einzufahren. Nun will sich der deutsche Rekordmeister auf die selbe Stufe stellen wie die legendäre Mannschaft des FC Barcelona von 2009.

Zwei Spiele müssen für den nächsten Eintrag in die Geschichtsbücher dabei noch gewonnen werden. Los geht es mit dem Halbfinal-Duell mit dem afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly SC.

Anzeige

Sollte der FCB das Team aus Ägypten bezwingen, wartet im Finale der mexikanische Ex-Meister UANL Tigres. Der Gewinner der Königsklasse Nord- und Mittelamerikas hatte sich im ersten Halbfinale überraschend gegen den brasilianischen Rekordmeister Palmeiras Sao Paulo durchgesetzt.

Die Vorbereitung der Bayern, die am Freitag noch in der Bundesliga antraten und am nächsten Montag schon wieder in Deutschland spielen, war vor dem Halbfinale dabei alles andere als ideal. Eine massive Verzögerung bei der Abreise aus Berlin brachte die Bayern-Bosse gehörig auf die Palme.

Klub-WM: Anreise-Chaos lässt Bayern-Bosse toben

In Karl-Heinz Rummenigge brodelte es zum Beispiel sehr, auch der fast fünfstündige Flug nach Doha auf über 12.000 Metern Höhe hatte seine Perspektive nicht geändert. "Ein Slapstick, eine lächerliche Nummer" sei das, was man dem ruhmreichen Rekordmeister Bayern München bei der Albtraum-Anreise zur Klub-WM angetan habe, sagte der Vorstandsboss der Bild. Der Horror-Trip nach Katar - er wirkte auch weit nach der Ankunft nach.

"Wir bedauern es sehr, was da passiert ist", sagte Rummenigge, der gar eine Verschwörung gegen Deutschlands besten Fußball-Klub witterte: "Man hatte immer den Eindruck, in Brandenburg ist irgendeiner, der den FC Bayern nicht mag oder irgendein Problem mit dem FC Bayern hat und uns dementsprechend Hürden in den Weg gestellt hat."

Rummenigge sprach von Hürden. Für das zuständige Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung in Brandenburg war es einfach geltendes Recht, das die Abreise nach dem Ligasieg bei Hertha BSC (1:0) am Freitagabend verhinderte. Das Flugverbot zwischen 0.00 und 5.00 Uhr werde nur bei wenigen begründeten Einzellagen (Notfälle, Postflüge, Regierungsflüge) aufgehoben. Die Bitte um die Startfreigabe für den Bayern-Flug QR7402 war um 0.03 Uhr an den Tower gegangen.

Ausnahmegenehmigungen würden in begründeten Einzelfällen erteilt, etwa "wenn ein erhebliches öffentliches Interesse gegeben ist, welches die Durchführung eines Fluges notwendig macht", wie es in einer Mitteilung hieß.

Flick legt Fokus auf Klub-WM mit FC Bayern

Die Einschätzung der Notwendigkeit durch die Behörden und die Selbstwahrnehmung der Bayern klafften dabei meilenweit auseinander. Ehrenpräsident Uli Hoeneß schimpfte im BR-Interview über einen "Skandal ohne Ende", schließlich vertreten die Bayern den deutschen Fußball bei der Klub-WM. Auch Rummenigge sah seinen Klub auf einer Mission von nationaler Tragweite: "Man hätte schon berücksichtigen sollen, dass Bayern München als deutscher Verein für unser Land bei diesem Turnier in Doha antritt."

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Trainer Hansi Flick äußerte sich am Sonntag diplomatischer, machte aus seiner Grundhaltung aber keinen Hehl. "Ich war auch nicht gerade sehr amüsiert", sagte der 55-Jährige: "Wir waren rechtzeitig im Flieger, rechtzeitig bereit."

Die Leidtragenden waren in erster Linie die Spieler, die die Nacht zu Samstag im Flugzeug verbrachten. Die Vorbereitung auf das Halbfinale am Montag (19.00 Uhr MEZ) gegen den afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly SC aus Ägypten wurde massiv gestört.

Kimmich: Werden frisch ins Spiel starten

"Natürlich war das alles ein bisschen suboptimal, gefühlt wurde uns ein Tag geklaut", sagte Nationalspieler Joshua Kimmich: "Trotzdem hat bei uns jeder die Möglichkeit, auch im Flugzeug die Beine etwas hochzulegen. Es ist jetzt kein Bett, aber trotzdem konnte man ein bisschen schlafen. Wir werden frisch in das Spiel starten."

Am Sonntagmorgen beließ es Flick bei einer regenerativen Einheit, am Abend stand das Abschlusstraining an. Als Ausrede für seine Spieler will Flick die Pannen-Anreise nicht gelten lassen. "Es ist nicht die beste Vorbereitung, ohne Frage. Aber letztendlich ist entscheidend, dass wir gut angekommen sind. Wir werden keine Entschuldigung zulassen", sagte er am Sonntag: "Wir haben große Ziele hier."

In der Wüste winkt dem Champions-League-Sieger der sechste Titel binnen acht Monaten. "Das Turnier zu gewinnen, ist ganz klar unser Ziel. Wir können Geschichte schreiben. Wir sind sehr motiviert", sagte Kimmich, der Al Ahly als "FC Bayern Ägyptens" bezeichnete.

So können Sie die Klub-WM mit dem FC Bayern München live verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Liveticker: Al Ahly Sports Club - FC Bayern live bei SPORT1.de und in der SPORT1 App

Spielplan: Spielplan der FIFA Klub WM