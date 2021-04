Mesut Özil wird in Mexiko tätig. Allerdings nicht als Fußballer, sondern als Investor.

Der aktuelle Fenerbahce-Profi und Ex-DFB-Nationalspieler soll sich zusammen mit anderen Investoren die Hälfte der Anteile des mexikanischen Profiklubs Club Necaxa gesichert haben.

Özil investiert zusammen mit US-Stars

Wie das Portal Sportico berichtet, sind unter anderem auch die US-amerikanische Schauspielerin Eva Longoria sowie das Model Kate Upton und deren Ehemann, Baseballstar Justin Verlander, Teil der Gruppe, die den Verein finanziell unterstützen wollen.

Eine Genehmigung durch den mexikanischen Fußballverband steht allerdings demnach noch aus, damit der Deal final bestätigt werden kann.

Der Verein selbst nannte keine Einzelheiten zu dem möglichen Geldregen durch Özil und Co., erklärte allerdings, dass man sich an einem "wichtigen Wendepunkt" befinde. Eine "historische strategische Investition" stehe an.

Klar ist - die aktuelle Vereinsführung soll im Amt bleiben und weder der Name, noch die Farben des Klubs sollen angepasst werden, heißt es in einer Mitteilung.

Club Necaxa mit viel Luft nach oben

Sportlich läuft es bei Club Necaxa aktuell nicht wirklich rund. Mit zehn Punkten stehen die Mexikaner auf dem letzten Platz der Liga MX.

Die mexikanische Liga gehört zu den meistgesehenen Wettbewerben in ganz Amerika und erfreut sich auch in den USA großer Beliebtheit.