Was hat Christian Pulisic da bloß geritten?

Am Samstagabend teilte der Chelsea-Star, der von der U17 bis zu seinem Wechsel nach England im Sommer 2019 über vier Jahre lang für Borussia Dortmund gespielt hatte, auf seinen sozialen Kanälen ein bizarres Video.

Darauf ist der 22-Jährige zu sehen, wie er auf einem Boot sitzend mit einem Ball jongliert, während unter ihm ein großer Fisch (allem Anschein nach ein Riesenzackenbarsch) an einem Angelhaken hängt.

Nach ein paar erfolgreichen Wiederholungen versucht sich der ehemalige Dortmunder an einem Trick, rutscht dabei vom Rand des Bootes und fällt auf den wehrlosen Fisch.

Pulisic-Crew angelte auch mit Donald Trump Jr.

Die Boots-Crew zieht den Offensivstar anschließend wieder an Bord, das Gelächter ist groß. "Das Leben zog an mir vorbei", kommentierte der US-Amerikaner sein Video in Anspielung auf den Schock, ins Wasser gefallen zu sein: "Was für ein Tag auf dem Wasser."

Pulisic verlinkte bei seinem Post die BlacktipH-Crew um Josh Jorgensen, die sich als Extrem-Fischer verstehen und unter anderem einen Youtube-Kanal betreiben.

Wenige Tage vor Pulisics Angeltour teilte BlacktipH Fotos, auf denen Jorgensen mit Donald Trump Jr. ebenfalls einen Riesenzackenbarsch gefangen hatte.

Pulisic wegen Tierquälerei unter Beschuss

Das Echo für Pulisics Post fiel gemischt aus. Während einige seiner Teamkollegen wie Thiago Silva, Tammy Abraham oder Marcos Alonso das Video mit lachenden Emojis kommentierten, gingen viele andere User wegen Tierquälerei auf die Barrikaden.

"Da möchte man Pulisic selbst einen Angelhaken ins Maul stecken und über Bord werfen", oder "Was zur Hölle bilden wir Menschen uns eigentlich ein", war unter anderem zu lesen.

Viele Follower des Fußball-Stars zeigten sich schlichtweg enttäuscht.