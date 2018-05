Sorge um Cristiano Ronaldo. Der Superstar musste beim 2:2 im Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid zur Halbzeit in der Kabine bleiben, nachdem er bei seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 böse umgeknickt war.

Zwar konnte CR7 im Anschluss nach einer kurzen Behandlungspause wieder aus Feld zurückkehren, lief aber deutlich sichtbar unrund. Zur Pause nahm ihn Trainer Zinedine Zidane aus dem Spiel, für ihn kam Marco Asensio.

Wie Marca berichtet, handelt es sich dem ersten Anschein nach um eine leichte Knöchelverstauchung. Allerdings wollen die Ärzte die nächsten Tage abwarten, um eine größere Verletzung auszuschließen.

Nach der frühen Führung durch Luis Suarez (10.) glich Ronaldo nach schöner Kombination über Nationalspieler Toni Kroos und Karim Benzema aus. Bei der vergeblichen Rettungsaktion traf ihn Gerard Pique unglücklich am Knöchel, sodass Ronaldo umknickte und nur mit schmerzverzerrtem Gesicht jubeln konnte. Nach einer kurzen Behandlungspause konnte er die Partie noch bis zur Pause fortsetzen.

Im Anschluss an seine Auswechslung verfolgte der Weltfußballer die Partie aus dem Kabinengang heraus. Zur Schwere der Verletzung gibt es bislang keine Auskunft. Womöglich war es auch nur eine Sicherheitsmaßnahme von Coach Zidane im Hinblick auf das Champions-League-Finale am 26. Mai in Kiew. Dort treffen die Königlichen auf Jürgen Klopp und den FC Liverpool.

In der spanischen Meisterschaft hat der FC Barcelona zwei Spieltage vor Schluss den Titel bereits sicher.