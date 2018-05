Der FC Barcelona steht als spanischer Meister fest, Real Madrid ist für die Champions League 2018/19 qualifiziert. Sportlich geht es im 238. Clasico also um nicht mehr viel.

Und dennoch wird die Fußball-Welt am Sonntag wieder einmal mit großem Interesse auf den Kracher in Spanien blicken. Denn wenn Barca am 36. Spieltag von La Liga auf die Königlichen trifft, ist Spektakel garantiert.

Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo will sich im Rückspiel im Camp Nou (Sonntag, 20.45 Uhr im LIVETICKER) für die bittere 0:3-Pleite aus dem Dezember revanchieren.

Bilanz: Real hat die Nase vorn

Von den bisherigen 237 Duellen der beiden Supermächte des spanischen Fußballs hat Real 95 gewonnen. 93 Mal setzte sich der Verein von Lionel Messi durch, 49 Aufeinandertreffen endeten unentschieden.

Tabellenführer Barca hat drei Spieltage vor Saisonende 15 Punkte Vorsprung auf die Madrilenen, die ihren Fokus auf das Finale der Champions League gegen den FC Liverpool legen.

Ein Sieg im Clasico würden sie trotzdem liebend gerne mitnehmen.

