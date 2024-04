Kroos enthüllt Ancelotti-Lüge: "Sagt er in der Kabine: Ich hab euch angelogen"

„Carlo hat letzte Woche vor dem Spiel gesagt: ‚Wenn wir das gewinnen, sind wir durch. Einfach, weil das immer so ein bisschen ein ekliges Spiel sein kann. Beim Clasico ist die Motivation eh da, aber Mallorca ...“, berichtete Kroos in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“.

Nach dem Spiel gegen den Underdog habe Ancelotti seine Aussage dann wieder relativiert. „Dann sagt er in der Kabine: „Ich hab euch angelogen. Wenn wir nächste Woche gewinnen, ist es durch‘“, berichtete Kroos mit einem Lachen.

Mannschaft kommt Ancelotti auf die Schliche

Auch nach dem ebenfalls erfolgreich bestrittenen Clasico gegen den FC Barcelona ist Real übrigens rein rechnerisch immer noch nicht LaLiga-Meister. Was natürlich auch Ancelotti wusste. „Jetzt hat er gerade gesagt, er muss drei Sachen sagen. Erstmal: Glückwunsch. Zweitens: Es ist erst durch, wenn wir Freitag gegen Sociedad gewinnen - und alle haben gesagt ‚ahh‘. Und das dritte war: Zwei Tage frei.“

Zum Spiel selbst meinte Kroos, dass man sich nicht auf höchstem Niveau bewegt habe. Beide Seiten hätten zu viele Fehler gemacht: „Wenn es tatsächlich ein Spiel gewesen wäre, in dem wir gut gespielt haben, hätten wir sie 4:0 schlagen können“. Das Spiel endete mit einem 3:2-Erfolg.

Am 30. April kommt Kroos mit den Königlichen zurück zu seinem Ex-Klub FC Bayern, dann steht das Halbfinal-Hinspiel der Champions League in München an.