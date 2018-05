Der FC Valencia kehrt auf die große Bühne zurück.

Durch die 0:2-Niederlage des einzigen Verfolgers Betis Sevilla bei Athletic Bilbao können die Ostspanier nicht mehr von einem der ersten vier Plätze verdrängt werden.

Drei Spieltage vor Saisonende hat Valencia acht Punkte Vorsprung auf Betis, das zudem ein Spiel mehr absolviert hat - damit spielt der Traditionsklub in der kommenden Saison in der Champions League.

Theoretisch könnte das Team von Trainer Marcelino sogar noch Champions-League-Finalist Real Madrid vom dritten Platz verdrängen. Valencia hat vier Zähler Rückstand auf die Königlichen, allerdings ein Spiel mehr absolviert.

Zuletzt spielten die "Fledermäuse" in der Saison 2015/16 in der Königsklasse, scheiterten aber bereits in der Gruppenphase.