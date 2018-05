Für Ivan Alejo war es einer der schlimmsten Momente seiner Fußballkarriere, als ihn Trainer Jose Luis Mendilibar in der 69. Minute wieder vom Feld holte.

Alejo musste bei der Partie des SD Eibar in Girona wieder dort Platz nehmen, wo er schon bei Spielbeginn saß: auf der Ersatzbank.

Danach konnte der 23-Jährige die Tränen nicht mehr zurückhalten, er weinte bitterlich. Aus Scham zog er sich schließlich ein Trikot über den Kopf.

Diese emotionale Szene verbreitete sich in den vergangenen Tagen im Netz, Fußball-Fans aller Länder litten mit Alejo.

Und jeder stellte sich die Frage: Warum musste Alejo nur 39 Minuten nach seiner Einwechslung wieder runter?

Einwechslung nach Verletzung

In der 30. Minute war Mendilibar zum Wechseln gezwungen, weil sich Pedro Leon am Knöchel verletzt hatte. Er brachte Alejo als neue Sturmspitze. Eibar führte zu diesem Zeitpunkt mit 1:0, Kike Garcia legte wenig später das 2:0 nach.

Doch nach der Pause erhöhte Girona den Druck und kam durch Aday in der 55. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer.

Alejo bekam in vorderster Front kaum Bälle und kassierte in der 66. Minute auch noch Gelb, dann reagierte Mendilibar.

Er brachte Joan Jordan für Alejo.

Schwache Arbeitsbilanz

Alejos Arbeitsbilanz liest sich nicht gut: er spielte zwei Pässe, einen davon zum Gegner. Von fünf Zweikämpfen verlor er vier.

Sein Coach begründete die Maßnahme dennoch mit taktischen Gesichtspunkten:

"Ich habe ihn nicht ausgewechselt, weil er schlecht gespielt hat. Es war einfach genau das, was wir in diesem Moment gebraucht haben, es war besser für die Mannschaft. Er kann uns viel Vertikalität geben, aber wir brauchten mehr Ballbesitz und mehr Kompaktheit in der Defensive."

Die Maßnahme zeigte Wirkung. Ausgerechnet der neue Spieler Jordan sorgte mit dem 3:1 in der 80. Minute für die Vorentscheidung, der frühere Frankfurter Takashi Inui ließ in der 89. Minute noch das 4:1 folgen. (SERVICE: Tabelle La Liga)

Eibar erhielt damit die theoretischen Chancen auf die UEFA Europa League aufrecht, nur Alejo tröstete das an diesem Tag nicht.