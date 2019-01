Der FC Barcelona ist mit einem mühsamen Pflichtsieg in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Das Team des deutschen Torhüters Marc-Andre ter Stegen setzte sich vier Tage nach der 0:2-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Copa del Rey beim FC Sevilla in der spanischen Liga mit 2:0 beim Tabellen-13. FC Girona durch.

FC Barcelona zieht Atletico Madrid wieder davon

In La Liga war es der achte Sieg in Folge für das Team von Trainer Ernesto Valverde, das durch den Dreier den Vorsprung an der Tabellenspitze auf Verfolger Atletico Madrid wieder auf fünf Punkte ausbaute.

Anzeige

Nelson Semedo (9.) schoss Barca früh in Führung, Lionel Messi (68.) brachte den Sieg mit einem sehenswerten Lupfer unter Dach und Fach. Girona spielte zu diesem Zeitpunkt nach der Gelb-Roten Karte gegen Bernardo Espinosa (51.) bereits mit einem Mann weniger.

Trotz der rund 40-minütigen Überzahl und der vermeintlich klar verteilten Favoritenrolle hatte ter Stegen im Tor der Gäste einiges zu tun: Schon vor der Pause musste der Nationaltorhüter zwei Mal in höchster Not klären, auch nach dem Platzverweis blieb Girona gefährlich.

Lionel Messi trifft, Boateng bleibt draußen

Erst Messis 19. Tor in seinem 19. Liga-Einsatz der laufenden Saison sorgte schließlich für die Entscheidung.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Kevin-Prince Boateng, der in der vergangenen Woche überraschend von Sassuolo Calcio nach Barcelona gewechselt war und im Pokal in Sevilla ein Blitzdebüt gegeben hatte, kam nicht zum Einsatz.

Arturo Vidal stand in der Startelf und war entscheidend an der Entstehung des Führungstreffers der Katalanen beteiligt.