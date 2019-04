Im dritten Spiel seit seiner Rückkehr auf die Trainerbank von Real Madrid feiert Trainer Zinedine Zidane den zweiten Sieg.

Bedanken kann sich Zizou vor allem bei seinem Landsmann Karim Benzema, der einen Doppelpack geschnürt hat. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Beim 2:1-Sieg gegen Underdog SD Eibar bekleckerten sich die Königlichen aber nicht mit Ruhm.

Eibar geht verdient in Führung

Barcelonas Leihspieler Marc Cardona brachte die Gäste im Santiago Bernabeu nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Die enttäuschten Fans verabschiedeten die Real-Stars mit Pfiffen zu Recht in die Halbzeitpause. (La-Liga-Tabelle)

Die Kabinenansprache von Zidane zeigte danach aber Wirkung. Nach Wiederanpfiff drängten die Madrilenen auf den Ausgleich. In der 59. Minute wurden die Mühen belohnt, als Benzema nach einer schönen Flanke von Marcos Asensio per Kopf zum 1:1 traf.

Real drängt auf den Dreier

Danach fing das Abwehrbollwerk von Eibar an zu wackeln und brach in der 81. Spielminute schließlich ein: Nach Vorlage vom eingewechselten Toni Kroos war Benzema wieder zur Stelle. Beide Treffer erzielte er per Kopf.

Nach dem 2:1-Erfolg bleiben die Königlichen mit 60 Zählern auf Platz drei, während Eibar (39) im gesicherten Mittelfeld liegt. (Spielplan und Ergebnisse)

Für Zidane war es im 100. La-Liga.Spiel als Real-Trainer der 71. Sieg bei nur zehn Niederlagen.