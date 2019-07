Der FC Barcelona hat am Donnerstagabend Supertalent Frenkie de Jong vorgestellt.

Der 22-Jährige freut sich dabei besonders auf die Zusammenarbeit mit Lionel Messi. "Ich freue mich darauf, mit Messi zusammenspielen zu können, ich habe ihn immer verfolgt. Nun wird mein Idol mein Mitspieler sein."

De Jong wechselt für 75 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu Barca, am Freitag steht der Medizincheck und die Vorstellung im Camp Nou an. "Ich bin glücklich, endlich hier zu sein. Als Kind war es immer mein Traum, für Barca zu spielen, und jetzt bin ich endlich hier, das ist großartig."

De Jong freut sich über Griezmann-Kompliment

Der Mittelfeldspieler hat große Ziele für seine Zeit in La Liga und will niederländischen Legenden wie Johan Cruyff nacheifern. "Barca und Holland haben schon immer eine große, besondere Verbindung - ich hoffe, ich kann an diese Tradition anküpfen. Ich will einer der großen niederländischen Spieler werden, die für den FC Barcelona gespielt haben."

Bei den Katalanen spielt de Jong künftig wohl mit Antoine Griezmann zusammen. Dieser lobte nach den Nations-League-Duellen zwischen Frankreich und Oranje de Jong als besten Spieler, gegen den er je gespielt habe. Dies sei für de Jong "das beste Kompliment, das ich jemals erhalten habe. Wenn so ein Spieler so etwas über dich sagt, ist es wirklich etwas Besonderes."