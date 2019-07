Trainer Zinedine Zidane hat aus persönlichen Gründen das Trainingslager des spanischen Fußball-Rekordmeisters Real Madrid im kanadischen Montreal verlassen.

Das gaben die Königlichen am Freitag bekannt, ohne genauere Angaben zu machen.

Co-Trainer David Bettoni wird in den kommenden Tagen die Einheiten leiten. Real spielt im Rahmen des International Champions Cup am 21. Juli in Houston gegen Bayern München.

Ob der Franzose Zidane dann wieder auf der Bank der Spanier sitzt, ist derzeit offen.