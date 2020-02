Mit Erling Haaland hat Borussia Dortmund im Winter einen echten Hochkaräter verpflichtet.

Der 19 Jahre alte Norweger hat bereits acht Tore nach vier Spielen für den BVB auf dem Konto und mischt nach seinen 28 Treffern in der Hinrunde für RB Salzburg voll im Rennen um Europas Torjägerkrone mit.

Ein anderer Stürmer aus Europas Topligen hat derzeit einen ähnlichen Lauf wie Haaland und weist eine Dortmunder Vergangenheit auf. Sein Name: Alexander Isak.

Isak trifft gegen Barcelona

Der Schwede, inzwischen in Diensten von Real Sociedad San Sebastian, hat seit dem 22. Januar fünf Treffer in vier Ligaspielen erzielt. Eine Explosion! Zuvor waren Isak bis Ende November gerade einmal zwei Tore für die Spanier geglückt.

Doch ausgerechnet das Duell mit dem FC Barcelona läutete die Wende für Isak ein. In der Nachspielzeit traf er mit einem Abstauber zum 2:2. Kurz vor Weihnachten ließ er weitere drei Tore in zwei Spielen folgen.

Aber Isaks Rolle war bis zu diesem Zeitpunkt klar definiert. Hinter Willian José war für den 20-Jährigen nur die Rolle des Reservisten vorgesehen. Doch eine überraschende Entwicklung in der Winterpause verhalf Isak bei San Sebastian ins Rampenlicht.

Sein Kontrahent José pochte öffentlich auf einen Wechsel und fiel dadurch bei Fans und Klub-Verantwortlichen in Ungnade. Ein Wechsel zu den Tottenham Hotspur zerschlug sich, José wurde auf die Bank verbannt.

Anschließend nutzte Isak seine Chance mit Bravour. Seit dem Barca-Spiel erzielte er neun Treffer in zehn Spielen und bildet dabei mit dem früheren "Wunderkind" Martin Ödegaard ein furchteinflößendes Duo. "Isak vergibt nicht", lobte die Marca zuletzt.

BVB mit Rückkaufklausel?

Während Ödegaard nur bis zum Saisonende von Real Madrid ausgeliehen ist, hat Isak bei Real Sociedad einen Vertrag bis 2024 unterschrieben.

Knipst er allerdings weiter in diesem Ausmaß, wird er diesen wohl kaum erfüllen. Seine Ausstiegsklausel liegt bei 70 Millionen Euro. Pikant: Borussia Dortmund soll laut Medienberichten eine Rückkaufklausel von 30 Millionen Euro für Isak haben. Angesichts des Abgangs von Paco Alcácer könnten die Dortmunder im Sommer durchaus zurückholen, um auch positionsgetreue Entlastung für Haaland zu haben.

Dann könnte Isak im zweiten Anlauf womöglich doch noch in Dortmund einschlagen. 8,5 Millionen Euro – dieselbe Summe war auch für Zlatan Ibrahimovic 2001 bei dessen Abschied aus Schweden aufgerufen worden – hatten sich die Dortmunder den damals 17-Jährigen im Jahr 2017 kosten lassen. Ähnlich wie Ibrahimovic galt auch Isak als Mega-Talent in seiner Heimat.

"Ich habe ein paar Angebote auf dem Tisch, aber am Ende hatte ich das Gefühl, dass Dortmund genau der richtige Verein für mich ist, um mich als junger Spieler weiterzuentwickeln", erklärte Isak damals seine Entscheidung zugunsten des BVB. Doch der Durchbruch glückte ihm im schwarz-gelben Dress nicht. Gerade einmal 13 Pflichtspiele hat Isak für die Dortmunder bestritten, dabei ein Tor erzielt.

Isak startet bei Willem II durch

Im Winter 2019 folgte schließlich eine Leihe zu Willem II Tilburg in die niederländische Eredivisie. Dort nahm Isak Fahrt auf und deutete mit 14 Toren in 18 Spielen sein enormes Potenzial an. In der Zwischenzeit hatte Dortmund aber mit Alcácer einen neuen Goalgetter in seinen Reihen, sodass Isak im vergangenen Sommer an Real Sociedad für 6,5 Millionen Euro verkauft wurde.

Dort arbeitet er nun am endgültigen Durchbruch - eine Rückkehr samt zweiten Anlauf in Dortmund ist nicht ausgeschlossen.