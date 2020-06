In La Liga tobt der letzte spannende Titelkampf in Europas Topligen.

In England und Deutschland ist die Entscheidung bereits gefallen, in Frankreich wurde Paris Saint-Germain am Grünen Tisch zum Champion erklärt. In der Serie A ist für Lazio Rom zwar theoretisch noch alles möglich, Spitzenreiter Juventus Turin hat allerdings bereits einen recht komfortablen Vorsprung.

Ganz anders in Spanien, wo Real vor dem 32. Spieltag punktgleich mit Erzrivale FC Barcelona an der Spitze lag. Die Königlichen liegen im direkten Vergleich vorne und dürfen deshalb den Platz an der Sonne für sich beanspruchen. Damit das auch so bleibt, muss in den verbleibenden sieben Spielen konstant gepunktet werden.

Nächster Gegner ist am Sonntag Espanyol Barcelona. Der Underdog empfängt den Topklub aus Madrid als Tabellenschlusslicht, mehr "oben gegen unten" geht also gar nicht. Zwei Tage vor dem Spiel entließ Espanyol zudem Trainer Abelardo Fernandez, Sportdirektor Franciso Rufete übernimmt bis Saisonende.

Die Stolper-Gefahr für Real scheint daher gering, die Truppe von Trainer Zinediné Zidane präsentierte sich zuletzt ohnehin gut in Form.

In den vier Spielen seit Wiederaufnahme erzielte Real zehn Tore. Allein das ungewöhnliche Torjäger-Duo Sergio Ramos und Karim Benzema haben in diesem Zeitraum zusammen mehr Tore geschossen als 16 der spanischen Erstligisten (beide trafen je drei Mal).

