Real Madrid bleibt Spitzenreiter FC Barcelona im spanischen Titelrennen nach einem knappen Sieg gegen den FC Valencia auf den Fersen.

Die Königlichen setzten sich gegen den Tabellenachten mit 3:0 durch (0:0) - und bejubelten neben dem Sieg vor allem das Traum-Comeback von Offensivspieler Marco Asensio.

Der 24-Jährige wurde beim Stand von 1:0 für Federico Valverde eingewechselt. Fast ein Jahr lang - genauer gesagt seit 329 Tagen - musste der Spanier auf diesen Moment nach einem Kreuzbandriss warten - und nur rund 30 Sekunden nach seiner Einwechslung traf ausgerechnet jener Asensio zum vorentscheidenden 2:0 (74.).

Asensio bereitet auch noch Benzemas Traumtor vor

Nach einer Ecke von rechts landete der Ball auf der linken Seite bei Ferland Mendy. Dieser brachte den Ball erneut in den Strafraum, wo Asensio den Ball per Direktabnahme im Tor unterbrachte. Sein erster Treffer in La Liga seit September 2018.

Für die Führung hatte Karim Benzema in der 61. Spielminute gesorgt. Auch den späteren Treffer zum 3:0 erzielte der Franzose (86.). Nach einer Hereingabe von Asensio nahm der Stürmer den Ball in der Luft mit dem rechten Fuß an und jagte den Ball dann mit dem linken Fuß ins Kreuzeck.

Real ist damit wieder zwei Punkte hinter Barca auf Platz zwei zu finden. Valencia kämpft als Achter nach wie vor um die Qualifikation für die Europa League.