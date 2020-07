Was für eine Maschine!

"Wir sind dran, lasst es uns angehen", schrieb Sergio Ramos am Montag auf Instagram und postete ein Foto, dass eher an den Film 300 als an Fußball erinnert.

Oberkörperfrei, Vollbart, Muskeln und Tattoos überall. Mit 34 Jahren ist der Spanier augenscheinlich in der Form seines Lebens!

"Hör auf, Filter zu benutzen“, kommentierte Teamkollege Lucas Vázquez scherzhaft das beinahe unwirklich wirkende Bild, das die User unter anderem mit Beastmode betitelten.

Innerhalb kürzester Zeit sammelte Ramos' Post über 1.5 Millionen Likes.

Am Donnerstag kann Real gegen Villarreal die Meisterschaft in Spanien perfekt machen, worauf Ramos' Worte abzielten.

Angesichts dieses Kriegers auf dem Platz zweifelt wohl kaum jemand daran, dass da noch etwas schiefgehen könnte.