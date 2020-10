Josep Maria Bartomeu wird nun doch als Präsident des FC Barcelona zurücktreten. Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend. Der 57-Jährige hat für Dienstagabend eine Pressekonferenz angekündigt.

Mit ihm legten demnach auch alle anderen Aufsichtsratsmitglieder des spanischen Traditionsklubs ihre Ämter nieder. Das ist das Ergebnis einer Präsidiumssitzung.

Am Montag hatte es noch danach ausgesehen, dass Bartomeu vorerst Barca-Boss bleibt. Für 1. und 2. November war ein von der Opposition organisiertes Misstrauensvotum gegen den Vorstand geplant gewesen.

In den vergangenen Jahren wurde der Gegenwind für Bartomeu immer größer. Er war in mehrere Skandale verwickelt, unter anderem soll ein von ihm beauftragtes Unternehmen Spieler und Funktionäre via Social Media diffamiert haben.

Unter anderem galt auch Lionel Messi als einer der größten Gegner des Spaniers. Bartomeu hatte das Amt 2014 übernommen.