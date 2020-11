Der spanische Topklub Real Madrid hat am Samstag zwei Corona-Fälle in seiner Mannschaft gemeldet.

Wie die Königlichen in einem offiziellen Statement erklärten, erbrachten die PCR-Tests vom Freitag bei Eden Hazard und Casemiro ein positives Ergebnis. Alle anderen Tests bei Spielern, Trainern und dem erweiterten Stab seien negativ ausgefallen.

Am Samstag seien zudem weitere Antigen-Tests durchgeführt, bei dem - bis auf bei dem betroffenen Duo - ebenfalls keine weiteren positiven Befunde aufgetreten seien. Madrid spielt am Sonntag in La Liga auswärts gegen den FC Valencia.

Für Hazard ist der positive Befund besonders bitter. Nach einem verkorksten ersten Jahr in Madrid und einer Muskelverletzung zu Saisonbeginn hatte er sich zuletzt gegen SD Huesca mit einem Traumtor zurückgemeldet. Nun wird er einmal mehr ausgebremst.

Nach dem Spiel gegen Valencia geht es für die meisten Real-Profis auf Länderspielreise. Hazard und Casemiro werden aber nicht zu ihren jeweiligen Teams fliegen, sondern bleiben vorerst in Isolation.