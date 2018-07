Zlatan Ibrahimovic kann es immer noch: Gegen Orlando City geraten seine LA Galaxy dreimal in Rückstand, doch Ibrahimovic lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und schießt LA mit seinem ersten Hattrick innerhalb von 24 Minuten zum Sieg.

Nachdem Orlando durch Cristian Higuita in Führung geht (18.), setzt der Schwede erstmal seine Mitspieler in Szene. Mit einer überlegten Kopfball-Ablage bringt er Giovani dos Santos in Position, der den Ausgleich macht (39.).

Von dort an übernimmt "Ibra" selbst das Kommando, bügelt zur Not auch die gravierenden Fehler seiner Kollegen aus. Michael Ciani besorgt Orlando kurz vor der Halbzeit das 2:1 mit einem Eigentor (44.) - ein denkbar schlechter Moment für einen solchen Lapsus. Doch gleichzeitig auch die Initialzündung für die Zlatan-Show!

Ibrahimovic-Hattrick per Flugkopfball und Volley

Was auch immer der 36-Jährige in der Pause macht, es zeigt Wirkung. Nur zwei Minuten nach Wieder-Anpfiff setzt er sich in klassischer Manier im Strafraum durch, wuchtet einen Kopfball nach dos-Santos-Flanke in die Maschen (47.).

Während Orlando kurz danach ein weiteres Mal durch Dom Dwyer die Führung übernimmt (54.), wartet Ibrahimovic nur auf seine nächste Chance. Nach einer weiteren Flanke, diesmal von Ola Kamara, hebt der Luft-Dominator der Galaxy ab und versenkt den Ball per Flukopfball zum 3:3 (67.).

Die amerikanischen Fans sind da schon aus dem Häuschen, doch ohne einen Markenzeichen-Volley zum Siegtreffer schickt Ibra seine Anhänger nicht nach Hause: Sein Stürmer-Instinkt bringt ihn nur vier Minuten später exakt dorthin, wohin die Orlando-Abwehr den Ball klärt. Brust-Annahme und Abzug - 4:3!

Seine Saisontore zehn, elf und zwölf bejubelt der 116-malige schwedische Nationalspieler anschließend gewohnt ohne Trikot, präsentiert sich den Zuschauern in all seiner Pracht mit ausgebreiteten Armen und Boss-Gesichtsausdruck. Eine weitere Show der Marke Ibrahimovic, die nicht nur spektakulär ist, sondern auch drei Punkte bringt.

---

