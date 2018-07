Der International Champions Cup hat dem neuen Bayern-Trainer Niko Kovac reichlich sportliche Erkenntnisse gebracht, auch wenn ihm die WM-Fahrer noch nicht zur Verfügung standen.

Nach dem 2:3 gegen den englischen Meister Manchester City in Miami treten die Münchner in der Nacht zum Montag den Heimflug an. Zuvor liefert Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge noch seine Erkenntnisse der USA-Reise. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz in Florida im LIVETICKER:

+++ Große Debatte um 50+1 +++

Rummenigge plädiert für ein Umdenken, auch wegen seiner Erkenntnisse auf der USA-Reise: "Wir müssen Interesse haben, den Fußball zu entwickeln. Deutschland wird keine Insel der Glückseligkeit bleiben. Es gibt keinen Grund, das Thema so ängstlich zu diskutieren."

+++ Rummenigge: Boateng will weg +++

Rummenigge: "Jerome ist nach der Saison auch in Form seines Beraters zu uns kommen und hat uns mitgeteilt, dass er zum Ende seiner Karriere was anderes machen will. Stand heute hatten wir keinen Kontakt mit Paris. Ich weiß aber, dass seine Berater in Kontakt zu Paris stehen Wir haben noch nie über Geld gesprochen."

+++ Wacker: Alle sind glücklich +++

Auch Bayern-Vorstand Jörg Wacker ist mit der US-Tour der Bayern mehr als zufrieden. "Wenn man am Ende der Woche sagen kann, man hat glückliche Fans, glückliche Marketing-Partner, glückliche Medienvertreter und auch einen glücklichen Trainer, dann kann man von einer sehr guten Tour sprechen."

+++ "Richtige Dosierung" +++

Rummenigge: "Ich denke, wir haben eine schöne Reise gehabt. Unsere Leute, die diese Tour ja monatelang vorbereitet haben, haben einen tollen Job gemacht. Wir hatten zwei Spiele und damit die richtige Dosierung gefunden."

+++ Rummenigge angriffslustig +++

"Wir wollen auch in der Champions League erfolgreich sein", sagt der Bayern-Chef. "Wir haben in Miami gesehen, welchen Stellenwert die Champions League hat. Wir werden dort angreifen."

+++ Rummenigge ist da +++

Der Bayern-Boss hat Platz genommen - die Pressekonferenz beginnt.

+++ Pk startet gegen 16.30 Uhr +++

Trotz der beiden Niederlagen gegen Juventus und ManCity dürfte auch Karlheinz Rummenigge mit der US-Reise zufrieden sein. In wenigen Minuten wird der Bayern-Chef sein Fazit ziehen.

+++ Hoeneß zufrieden mit US-Tour +++

"Ich glaube, wir haben eine gute Wahl getroffen", sagte Präsident Uli Hoeneß der TZ. "Die Reise war kurz und hat uns die Möglichkeit gegeben, richtig zu trainieren. Wir hatten beste Bedingungen."

Im vergangenen Jahr hatte es Kritikpunikte gegeben - unter anderem, weil die Mannschaft an vier unterschiedlichen Orten spielen musste.