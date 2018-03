Nach seiner Absage an den FC Bayern ist das Geheimnis um den neuen Arbeitgeber von Thomas Tuchel offenbar gelüftet.

Der frühere Trainer von Borussia Dortmund soll im Sommer Arsene Wenger beim FC Arsenal beerben. Das berichtet der kicker und bestätigte damit die SPORT1-Informationen, wonach ein Wechsel nach England für Tuchel schon lange Zeit ein Thema war. Neben Arsenal galt zuletzt auch der FC Chelsea als mögliches Ziel.

In London würde Tuchel in die Fußstapfen von Wenger treten, der seit 1996 Arsenal-Trainer ist. Der Vertrag des Elsässers läuft allerdings noch bis 2019.

Brisantes Wiedersehen mit Mislintat

Bei den Gunners würde es für Tuchel zu einem brisanten Wiedersehen mit dem ehemaligen Dortmunder Chefscout Sven Mislintat kommen, der den BVB nach einem Streit mit dem damaligen Coach Tuchel verließ und seit Anfang Dezember 2017 bei den Nordlondonern tätig ist.

Neururer nach Tuchel-Absage: Bayern bekommt jeden Trainer

"Aber es gibt da auch Özil, Mkhitaryan und Aubameyang - und die kennt er auch noch. Das wird man lösen", sagte SPORT1-Experte Marcel Reif im CHECK24 Doppelpass. Er könne sich nicht vorstellen, dass ein Wechsel an der Personalie Mislintat scheitern könnte.

Tuchel sagt Bayern ab - auch Kontakt zu PSG

Vergangene Woche hatte Tuchel übereinstimmenden Medienberichten zufolge den Bayern einen Korb gegeben.

Tuchel sagt dem FC Bayern ab

In München galt der 44-Jährige lange Zeit als heißester Kandidat auf die Nachfolge von Jupp Heynckes. Am Samstag war bekannt geworden, dass Tuchel sich angeblich für einen Klub im Ausland entschieden hat. Der FC Bayern habe den gebürtigen Schwaben laut SZ in einer Telefonkonferenz noch umstimmen wollen.

Neben den Gunners soll Tuchel auch Kontakt zu Paris Saint-Germain gehabt haben, berichtete der kicker. Beim französischen Serienmeister steht der Spanier Unai Emery nach dem wiederholten Achtelfinal-Aus in der Champions League in der Kritik.