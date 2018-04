Wenige Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen AS Rom (Mi., 20.45 Uhr im LIVETICKER) herrscht beim FC Liverpool Unruhe. Mehrere englische Medien berichteten, dass Co-Trainer Zeljko Buvac die Reds völlig überraschend verlassen habe.

Diese Gerüchte wies Liverpool aber zurück, bestätigte jedoch die Abwesenheit Buvac' für die restliche Saison. Die rechte Hand von Trainer Jürgen Klopp habe demnach den Klub nicht nach einem Streit verlassen, sondern sei aus persönlichen Gründen vorerst nicht beim Team.

Buvac bleibt beim FC Liverpool

Buvac bleibe jedoch Mitarbeiter des FC Liverpool. Weitere Informationen in der privaten Angelegenheit werde es nicht geben.

Die Ablenkung kommt für für Klopps Team dabei zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Schon am Mittwoch müssen die Reds ihr Halbfinal-Rückspiel der Champions League in Rom antreten.

Das Halbfinal-Hinspiel der Champions League hatte Liverpool nach einem spektakulären Spiel mit 5:2 für sich entschieden. Die Roma hatte aber schon beim 3:0 in der Runde zuvor gegen den FC Barcelona bewiesen, dass sie einen Rückstand von drei Toren umbiegen kann.

Buvac ist das "Gehirn" des Trainerteams

Klopp und Buvac kennen sich seit ihrer Spielerzeit in Mainz. Seit knapp 17 Jahren arbeiteten die beiden zusammen. Zunächst beim FSV Mainz 05 sowie Borussia Dortmund und schließlich an der Anfield Road. Der Assistent gilt als das Gehirn des Trainerteams, ist aber keiner, dem der Job in der ersten Reihe liegt.