Stadtrivale Manchester United hat Manchester City den ersten Meistertitel unter Pep Guardiola beschert.

Das Team von Jose Mourinho unterlag nach einer desolaten Vorstellung Schlusslicht West Bromwich Albion 0:1 (0:0) und hat bei nun 16 Punkten Rückstand keine Chance mehr, ManCity bei nur noch fünf verbleibenden Spielen von Platz eins zu verdrängen. (Die Tabelle der Premier League)

Einen Tag nach dem 3:1-Erfolg im Topspiel bei Tottenham Hotspur erlebten die Spieler ihren Titelgewinn auf dem heimischen Sofa.

Kompany feiert auf der Couch

Vicent Kompany etwa erlebte den Moment des Triumphes mit seiner Familie auf der Coach. "Wir sind Meister, das ist unglaublich", sagte der Niederländer in einem von den Citizens getwitterten Video.

Den Treffer des Tages im Old Trafford erzielte Jay Rodriguez (73.) und vertagte damit zugleich den vorzeitigen Abstieg von West Brom. Der 28-Jährige war erst vom Freitag vom Verband vom Rassismus-Vorwurf freigesprochen worden.

(DAZN zeigt die Premier League LIVE. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)

Siebter Meistertitel für Guardiola

ManCity hatte am Samstag das Topspiel bei Tottenham Hotspur mit 3:1 gewonnen, der fünfte Meistertitel war den Citizens damit praktisch nicht mehr zu nehmen. (Ergebnisse und Spielplan)

Die Citizens, die im Viertelfinale der Champions League zuvor gegen den FC Liverpool ausgeschieden waren, hatten zuvor 1937, 1968, 2012 und 2014 den Titel gewonnen.

Für Guardiola ist es als Trainer der siebte Meistertitel in drei Ländern. 2009, 2010 und 2011 hatte der Katalane mit dem FC Barcelona in Spanien triumphiert, 2014, 2015 und 2016 mit dem FC Bayern in der Bundesliga.