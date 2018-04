Leroy Sane ist zum besten jungen Spieler des Jahres in der Premier League gewählt worden.

Der Nationalspieler von Manchester City setzte sich bei der Wahl gegen die ebenfalls nominierten Kandidaten Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling, Ederson (beide Manchster City), Ryan Sessegnon (FC Fulham) durch.

Die Auszeichnung wird alljährlich von der englischen Spielergewerkschaft PFA (Professional Footballers Association) vergeben. Stimmberechtigt sind die Mitglieder der PFA, also die Spieler selbst. Der 22 Jahre alte Sane brachte es in der laufenden Saison auf neun Liga-Tore und 12 Assists. Insgesamt stehen in seiner Saison-Bilanz 13 Treffer und 16 Vorlagen zu Buche.